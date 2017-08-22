В МЧС назвали причину и место распространения страшного пожара в Ростове-на-Дону

Пожар в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года. Фото: 61.mchs.gov.ru. Пожар в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года. Фото: 61.mchs.gov.ru. Пожар в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года. Фото: 61.mchs.gov.ru. Пожар в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года. Фото: 61.mchs.gov.ru.

Как заявил генерал Синьков, по предварительным даным возгорание началось с мусорной свалки около домов, а причиной его стало "занесение постороннего источника зажигания", передает ТАСС.

Валерий Синьков,

начальник главного управления МЧС по Ростовской области:

Исследованием установлено, что зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частного домовладения по переулку Чувашская, 50. За границей трех жилых домов складировался мусор, мусорная свалка, которая в целом и способствовала развитию пожара. С учетом всех параметров возможного переброса мы подтверждаем, что при такой силе ветра…. переброс огня шел от очага.

Руководитель областного главка МВД Олег Агарков сообщил, что полиция в тесном контакте со Следкомом все еще рассматривают различные версии возникновения этого губительного пожара.

По последним данным, в Ростове-на Дону из-за пожара пострадали 58 человек, девять из них госпитализированы. Сгорели полностью или частично около 120 строений. Из домов, включая близлежащие, было эвакуировано около 600 человек.