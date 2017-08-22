В МЧС назвали причину и место распространения страшного пожара в Ростове-на-Дону

Специалисты МЧС назвали причину сильнейшего пожара в Ростове-на-Дону, где 21 августа сгорели более 100 строений. По данным начальника областного главка МЧС Валерия Синькова, пожар начался на свалке.
Как заявил генерал Синьков, по предварительным даным возгорание началось с мусорной свалки около домов, а причиной его стало "занесение постороннего источника зажигания", передает ТАСС.
Валерий Синьков,
начальник главного управления МЧС по Ростовской области:
Исследованием установлено, что зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частного домовладения по переулку Чувашская, 50. За границей трех жилых домов складировался мусор, мусорная свалка, которая в целом и способствовала развитию пожара. С учетом всех параметров возможного переброса мы подтверждаем, что при такой силе ветра…. переброс огня шел от очага.
Последствия страшного пожара в центре Ростова #ПомогиРостов #чп #пожар #ростовпожар#батайск #азов #таганрог #новочеркасск #ростовнадону #ростов_на_дону #rostovondon #rostov_on_don #ростовондон #ростов161 #161 #ростовский #ростовская #rostovnadonu #rostov #ростов #rnd #рнд #ростовпапа #ростовлайф #ростовдон #ростовгород #rostovcity #ростовсити
Крупный пожар в центре Ростова локализовали Около 200 солдат пригнали для того, чтобы они разбирали завалы В Ростове наконец-таки остановили распространение огня. Крупный пожар удалось локализовать. - Возгорание на площади 10 тысяч квадратных метров локализовали в 18:53. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. На месте продолжают работать спасатели, полицейские и военные. Около 200 солдат пригнали для того, чтобы они разбирали завалы. Напомним, в Ростове загорелись несколько жилых кварталов. Спустя десять минут огонь уже охватил целый жилой квартал, а затем – еще один. Был объявлен ранг пожара повышенной сложности №4. Есть пострадавшие. #ростов #ростовпапа #ростовнадону
Очевидцы сообщили о гибели человека при пожаре в Ростове! Пожилой инвалид заживо сгорел в своем доме в результате пожара, возникшего сегодня в частном секторе в Ростове-на-Дону, заявили жители сгоревших домов. Погорельцы уверены, что причиной пожара стал умышленный поджог. Погибший одноногий пенсионер жил в доме №76 в Чувашском переулке, рассказали жильцы сгоревших в частном секторе домов корреспонденту "Кавказского узла". "Власти отчитались, что все хорошо, три человека с ожогами, а о том, что одноногий дедушка в своем доме заживо сгорел, все молчат!" - возмутился местный житель Максим. "Погиб Владимир Лавренов. Он особо не ходил, был пожилой и без ноги, проживал в доме по адресу: Чувашский переулок, 76", - подтвердила слова молодого человека жительница этого переулка Галина. Информацию о смерти "старенького дедушки" в Чувашском переулке подтвердили еще две женщины. Сведения о 76-летнем Владимире Ивановиче Лавренове, зарегистрированном в Ростове-на-Дону по указанному адресу, есть в базе данных Nomer. org (с) Кавказский Узел
Хотелось бы сказать всем простым ростовчанам огромное спасибо, за то, что не взирая на густой дым, и опасность для своего здоровья, вы не остались простыми свидетелями происшествия! Многие люди выстраивались в огромные цепочки, чтобы тушить пожары, многие девушки и женщины, да что там говорить, даже дети, таскали огромные ведра с водой, лишь бы помочь... Этот пост написан не для славы, просто я и мой друг, действительно благодарны всем людям, которые приехали на ЧП даже с других районов города, не взирая на то, что была опасность надышаться огромным количеством едкого дыма, спасибо вам, простые люди! (с) Павел Возный #ростовглавный #ростовнадону #ростовгород #ростов #ростовдон #rostovnadonu #батайск #азов #аксай #новочеркасск #таганрог #ростовпапа #161 #пожар
В Ростове-на-Дону расследуют уголовное дело по факту крупного пожара, который повредил более ста домов. Основной причиной происшествия назвали «посторонний источник зажигания», сообщает РИА Новости. 🔥 Пожар возник в понедельник, 21 августа, в частом доме на Нижегородской улице, позднее огонь охватил соседние строения и дома. Находившая рядом мусорная свалка способствовала развитию пожара, и общая площадь возгорания достигла 6 000 квадратных метров. 🔥 В настоящее время открытое горение ликвидировано. Специалисты разбирают завалы и проливают очаги тления. В результате происшествия повреждены 107 строений, включая 83 жилых домов. 🔥 На территории всей Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 🔥 #пожар #ростовнадону #происшествия #чп
Герострат сжёг храм Артемиды, чтобы потомки помнили его. Кого и что помнить будем мы, и во имя чего горят жилые дома ростовчан? Мне довелось общаться с погорельцами, практически все называют такие обстоятельства пожаров, что трудно усомниться в факте поджогов. И на Богатяновском, и на Театральном пожарные ехали долго, тушили странно неактивно, горело в разных местах, что едва ли могло быть вызвано синхронным "неосторожным обращением с огнём". Это что, у ростовчан такой новый вид спорта появился? Многое в нашем обществе в сфере бизнеса появилось по западному типу. При таких пожарах невольно вспоминаются действия американских поселенцев, уничтожающих индейцев ради их земель, и англичан, устроивших самые первые жестокие концентрационные лагеря в Индии. ВЕЧНЫМ ПОЗОРОМ покроют себя чиновники, если и в этот раз агрессия против собственных граждан не будет пресечена. Не дай Богъ, чтобы в школах начали преподавать, что "работа делает свободными". И правильно кто-то писал: на пепелищах могут быть построены только дома погорельцев. Любой другой вариант будет говорить слишком о многом и не будет способствовать воспитанию патриотизма в подрастающем поколении. А кто будет Родину защищать? В это понятие прежде всего входят семья и дом. И ещё: надо понимать и помнить, что такие системные пожары порождают гражданскую напряжённость в обществе, так же очень выгодную западным политикам, устроившим развал СССР и успешно разобщающих нас даже с братьями славянами Украины и Белоруссии. А с этим уже надо разбираться «пожарникам» из другого ведомства. #ПомогиРостов #ростов #поможемвместе
Руководитель областного главка МВД Олег Агарков сообщил, что полиция в тесном контакте со Следкомом все еще рассматривают различные версии возникновения этого губительного пожара.
По последним данным, в Ростове-на Дону из-за пожара пострадали 58 человек, девять из них госпитализированы. Сгорели полностью или частично около 120 строений. Из домов, включая близлежащие, было эвакуировано около 600 человек.
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