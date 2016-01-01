В МЧС назвали причину серьёзного пожара на радиозаводе

В краевом главке МЧС названа предварительная причина пожара на радиозаводе, в результате которого 24 декабря выгорело старое здание предприятия. По версии пожарных, это произошло из-за нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов.
В настоящее время на месте все еще работают пожарные, которые проливают здание, чтобы избежать повторного возгорания. Над сгоревшей постройкой виден пар от воды, который барнаульцы могут принять за дым, сообщают "Вести-Алтай". Тлеющие перекрытия уже разобраны и вынесены, остался лишь кирпичный скелет.
По предварительной версии следствия, находившиеся на первом этаже в подсобном помещении сотрудники неаккуратно использовали электроприборы, это привело к короткому замыканию. Из подсобки пожар перекинулся на все здание, построенное 70 лет назад.
Группа криминалистов продолжает работу в сгоревшем строении, чтобы дать точные данные о причине возгорания.
Справка
Пожар на радиозаводе произошел утром 23 декабря. Открытый огонь удалось сбить лишь через десять часов после начала пожара. Общая площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. От ГУ МЧС России по Алтайскому краю на тушение пожара было задействовано 98 человек личного состава и 30 единиц техники. Работали 9 звеньев газодымозащитной службы. Также были задействованы силы МЧС из Новоалтайска, пожарный поезд.
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