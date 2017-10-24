В МЧС рассказали, был ли пожар в барнаульском дворце спорта во время выступления Лободы

23 октября в Барнаульском дворце зрелищ и спорта прошел концерт певицы Светланы Лободы. Начало представления задержали более чем на полтора часа. Сама артистка сказала собравшейся публике: "Сцена здесь чуть не горела".
Но все-таки Светлана спела для барнаульцев. В соцсетях побывавшие на концерте горожане делятся восторженными постами, но также сожалеют о задержке перед началом. Многие пишут, что ходили слухи о возгорании во дворце перед выступлением.
Оставлю единственное видео. Песня бьющая точно в цель . Прекрасное чувство . Мне не знакомое пока ... #лобода #H2Lo и каким бы не был концерт, по вашему мнению , а Лобода заработала денег и уехала 👌🏼☺️ и врятли она будет долго вспоминать о концерте в городе Б.и о задержке в 1,5 часа 😳 Благодарю за эстетическое удовольствие 👏 #365дней_благодарности_день16 P.S: платье такое же хочу и трус@😝👌🙈 в стразах 😝
Во дворце спорта altapress.ru сообщили, что никакого пожара в помещении не было. Задержка произошла по техническим причинам. Об этом, кстати, перед началом выступления певицы объявил конферансье, но, видимо, не все зрители услышали это объяснение. В краевом управлении МЧС также опровергли слухи о пожаре во дворце.
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