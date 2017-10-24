В МЧС рассказали, был ли пожар в барнаульском дворце спорта во время выступления Лободы

Сегодня, 14:28.
Культура

23 октября в Барнаульском дворце зрелищ и спорта прошел концерт певицы Светланы Лободы. Начало представления задержали более чем на полтора часа. Сама артистка сказала собравшейся публике: "Сцена здесь чуть не горела".

Дворец зрелищ и спорта, Барнаул.
Дворец зрелищ и спорта, Барнаул. Фото из архива редакции.

Но все-таки Светлана спела для барнаульцев. В соцсетях побывавшие на концерте горожане делятся восторженными постами, но также сожалеют о задержке перед началом. Многие пишут, что ходили слухи о возгорании во дворце перед выступлением.

#Лобода #кчертулюбовь

Публикация от Марина Буднецкая (@marinabudnetskaia)

#лобода #h2lo #barnaul 🔥💥🌟

Публикация от Татьяна Бротцман (@tanya_brotzman)

#Барнаул#Лобода#лободакчертулюбовь#H2Loboda

Публикация от elcha_chan (@elcha_chan)

#Лобода#loboda#lobodaofficial#lobanda #революция#n2lo

Публикация от Ирина Раксеева (@rakseevaie)

#loboda #lobodaofficial #лобода #твоиглаза#лобанда #h2lo

Публикация от Ирина Раксеева (@rakseevaie)

#Лобода#тылучшая#спасибозаконцерт#супер!

Публикация от Олеся. (@olesapapina)

Спасибо за крутое шоу @lobodaofficial #лобода #барнаул

Публикация от Ксения Давыдова (@acsini_)

Оставлю единственное видео. Песня бьющая точно в цель . Прекрасное чувство . Мне не знакомое пока ... #лобода #H2Lo и каким бы не был концерт, по вашему мнению , а Лобода заработала денег и уехала 👌🏼☺️ и врятли она будет долго вспоминать о концерте в городе Б.и о задержке в 1,5 часа 😳 Благодарю за эстетическое удовольствие 👏 #365дней_благодарности_день16 P.S: платье такое же хочу и трус@😝👌🙈 в стразах 😝

Публикация от Томочка Крутышкина (@instatomochka)

#барнаул#концерт#loboda#лобода 💃🏻🎤🔥👍🏼

Публикация от Анастасия Маслюк 🌺 (@nastya_maslyuk)

Немного с опозданием, но дождались) #Лобода 🎤🎶💥 Видео: @lerihc

Публикация от 💥Афиша Барнаула💥 (@go_barnaul)

Во дворце спорта altapress.ru сообщили, что никакого пожара в помещении не было. Задержка произошла по техническим причинам. Об этом, кстати, перед началом выступления певицы объявил конферансье, но, видимо, не все зрители услышали это объяснение. В краевом управлении МЧС также опровергли слухи о пожаре во дворце.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров