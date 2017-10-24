В МЧС рассказали, был ли пожар в барнаульском дворце спорта во время выступления Лободы

Но все-таки Светлана спела для барнаульцев. В соцсетях побывавшие на концерте горожане делятся восторженными постами, но также сожалеют о задержке перед началом. Многие пишут, что ходили слухи о возгорании во дворце перед выступлением.

Во дворце спорта altapress.ru сообщили, что никакого пожара в помещении не было. Задержка произошла по техническим причинам. Об этом, кстати, перед началом выступления певицы объявил конферансье, но, видимо, не все зрители услышали это объяснение. В краевом управлении МЧС также опровергли слухи о пожаре во дворце.