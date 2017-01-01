В МЧС рассказали, когда на Алтай придет похолодание

А в среднем, в этот период температура воздуха ожидается в пределах -11…-16С. Преобладающая ночная температура воздуха -15…-17С, дневная -9…-14С. Наибольшая интенсивность осадков и порывы ветра придутся на 4 и 5 февраля.

По данным МЧС, сохраняется риск возникновения ДТП, в том числе по причине погодных условий: сильных осадков, метели, гололедицы на дорогах. Наиболее неблагоприятные условия на дорогах могут отмечаться на дорогах 4 и 5 февраля.

Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на автотрассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), 1Р380 Барнаул – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью, а также на местных автодорогах Первомайского, Шелаболихинского, Троицкого, Поспелихинского районов.

3 февраля в крае по прогнозам синоптиков будет переменная облачность, в отдельных районах снег, днём местами в южных районах метель, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днём по югу усиление до 13 м/с. Температура воздуха: -4 … -9С., местами в предгорьях -4...+1С.

В Барнауле в пятницу переменная облачность, временами снег, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха: -4 … -6С.

4 февраля в крае ночью в западных районах снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы, днём на большей части территории снег, местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура ночью -8...-13С, местами в восточных районах -15...-20С. Днём -1...-6С, в северо-западных районах -8...-13С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, в западных и южных районах с усилением до 17 м/с, днём 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

В Барнауле в субботу ночью без осадков, на дорогах гололедица; днём снег, временами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура ночью -11...-13С, днём -3...-5С, с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днём 11-16 м/с.

5 февраля в регионе существенно понизится температура. В в отдельных районах края пойдет снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ночная температура -15...-20С, в западных районах -20...-25С. Днём -10...-15С, в северных районах -15...-20 С. Ветер западный, ночью 10-15 м/с, местами порывы 19-24 м/с, днём 5-10 м/с, в восточных районах усиление до 15 м/с.

В краевой столице в воскресенье ночью ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы ; днём преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха будет -17...-19С, дневная — от -12 до - 14 градусов С. Ветер западный, ночью 13-18 м/с, днём 5-10 м/с.