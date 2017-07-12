В МЧС рассказали о причинах пожара в алтайском селе, жертвами которого стали трое детей. Оперативная съёмка

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали подробности и причины жуткой трагедии в Шелаболихе. Напомним, в селе при пожаре в частном доме погибли трое детей: два мальчика 13-ти и семи лет и 4-летняя девочка.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть около 1.50. На момент прибытия пожарных подразделений деревянное строение горело открытым огнем. Спасти находившихся внутри дома детей уже не представлялось возможным: пожар, начавшийся с веранды дома, был обнаружен слишком поздно.
В 1.57 пожар локализовали, в 2.02 ликвидировали. Огонь тушили 10 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 3 единицы техники.
Взрослых в столь поздний час в доме не было. По имеющимся данным, пока не подтвержденным следственными органами, на момент возгорания дети, скорее всего, спали и задохнулись в едком дыму. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, работает следственная группа. В качестве причин случившегося специалисты рассматривают две версии: нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении.
На момент ликвидации возгорания его площадь составила более 35 кв. метров. На месте трагедии работают представители ГУ МЧС России по Алтайскому краю, специалисты пожарной лаборатории.
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