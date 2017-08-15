В МЧС рассказали подробности тушения пожара на барнаульской ТЭЦ-2

Сообщение о пожаре поступило в 13.45. на момент прибытия первого подразделения в 13.51 было плотное задымление внутри градирни. Горела деревянная обшивка у основания металлической конструкции. Из сооружения шел плотный густой дым. Подразделения МЧС работали по повышенному рангу пожара.

Площадь пожара составила 180 кв. м.

В 14.00 пожар локализовали, а в 14.09 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуационные мероприятия не проводились. Пожар на теплоснабжение и электроснабжение города не повлиял.

Как ранее сообщал altapress.ru, СГК проводит внутреннее расследование причин пожара. Градирня была закрыта на ремонт.

Справка

Градирни — это специальные устройства для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Также их называют охладительными башнями.