В МЧС рассказали подробности тушения пожара на барнаульской ТЭЦ-2

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало отчет о тушении пожара в градирне барнаульской ТЭЦ-2. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сообщение о пожаре поступило в 13.45. на момент прибытия первого подразделения в 13.51 было плотное задымление внутри градирни. Горела деревянная обшивка у основания металлической конструкции. Из сооружения шел плотный густой дым. Подразделения МЧС работали по повышенному рангу пожара.
Площадь пожара составила 180 кв. м.
В 14.00 пожар локализовали, а в 14.09 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Эвакуационные мероприятия не проводились. Пожар на теплоснабжение и электроснабжение города не повлиял.
Как ранее сообщал altapress.ru, СГК проводит внутреннее расследование причин пожара. Градирня была закрыта на ремонт.
Справка
Градирни — это специальные устройства для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Также их называют охладительными башнями.
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