В мэрии Москвы считают провокацией действия сторонников Навального по шествию на 12 июня

Возник вопрос в отношении экрана. В предварительном обсуждении мы сказали - вопрос требует дополнительной проработки, поскольку у нас сейчас усиленные меры безопасности в преддверие Кубка Конфедераций FIFA, и опыт Турина, где в толпе болельщиков в давке пострадало более 1000 человек, подтверждает нашу правоту.

Экран увеличивает плотность людей на отдельно взятом участке, что в случае каких-либо провокаций может повлечь более серьезные последствия.

Организаторы совершили демарш - встали и без объяснений ушли, попутно обвиняя нас еще в якобы запрете использования на митинге звуковой аппаратуры. Это вообще нонсенс - проведение общественного мероприятия без звукоусиливающей аппаратуры просто невозможно. Мы не понимаем природу этого конфликта, мы вели нормальный диалог на протяжении всего времени.

На наш взгляд, идет провокационная игра со стороны наших оппонентов. У нас не было критической ситуации в ходе обсуждения акции. Все, что в уведомлении организаторов было заявлено, - все выполнено.