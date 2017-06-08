В мэрии Москвы считают провокацией действия сторонников Навального по шествию на 12 июня

Провокацией назвал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников действия организаторов массовой акции оппозиции из-за заявлений представителей Фонда борьбы с коррупцией на финальной стадии согласования шествия.
7 июня представители мэрии столицы встретились с заявителями акции, во время которого возник вопрос о том, чтобы оппозиционеры на своем мероприятии использовали экран. Мэрия решила взять паузу по этому вопросу, тогда организаторы акции покинули переговоры, обвинив чиновников в запрете использовать звуковую аппаратуру, передает "Интерфакс".
Владимир Черников,
глава департамента региональной безопасности Москвы:
Возник вопрос в отношении экрана. В предварительном обсуждении мы сказали - вопрос требует дополнительной проработки, поскольку у нас сейчас усиленные меры безопасности в преддверие Кубка Конфедераций FIFA, и опыт Турина, где в толпе болельщиков в давке пострадало более 1000 человек, подтверждает нашу правоту.
Экран увеличивает плотность людей на отдельно взятом участке, что в случае каких-либо провокаций может повлечь более серьезные последствия.
Организаторы совершили демарш - встали и без объяснений ушли, попутно обвиняя нас еще в якобы запрете использования на митинге звуковой аппаратуры. Это вообще нонсенс - проведение общественного мероприятия без звукоусиливающей аппаратуры просто невозможно. Мы не понимаем природу этого конфликта, мы вели нормальный диалог на протяжении всего времени.
На наш взгляд, идет провокационная игра со стороны наших оппонентов. У нас не было критической ситуации в ходе обсуждения акции. Все, что в уведомлении организаторов было заявлено, - все выполнено.
Ранее в среду организатор протестной акции директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Роман Рубанов сообщил "Интерфаксу", что инициаторы мероприятия получили от московских властей документ о его согласовании, но не согласны с рядом требований чиновников. "Они нам начали вводить препятствия: мы вам звук не дадим, мы вам экраны не дадим, мы вам перекрытие сделаем маленькое, и они никак не аргументируют. Мы в таком формате проводить, конечно, не можем", - сказал Рубанов.
Он отметил, что организаторы стремятся провести согласованное мероприятие на проспекте Сахарова. "Но если нам продолжат ставить палки в колеса, то мы просто не будем проводить, а люди сами выйдут, куда заходят", - сказал организатор.
29 мая Рубанов передал в правительство Москвы уведомление о проведении 12 июня шествия по Тверской улице и митинга на Охотном Ряду, численностью до 15 тыс. человек. Мэрия в ответ предложила организаторам перенести акцию на проспект Сахарова либо на юго-восток города, поскольку 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд запланировано проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, а кроме того, на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская проводятся дорожно-ремонтные работы.
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