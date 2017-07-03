В мэрии объяснили, почему в барнаульском электротранспорте в жару работают печки

В трамваях и троллейбусах Барнаула пассажиров часто обдувает горячим воздухом даже в жаркую погоду. Об этом не раз сообщали читатели altapress.ru. Мы спросили у городской администрации, почему это происходит.
Иван Гармат,
зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
В устаревших моделях трамвайных вагонов (типа Т3) и троллейбусов (ЗиУ-9) установлена реостатно-контакторная система управления. При работе ускорителя (в трамвайных вагонах) и пуско-тормозных сопротивлениях (в троллейбусах), которые находятся в средней части кузова, в реостатах выделяется большое количество тепла. Чтобы из-за этого не перегревалось электромеханическое оборудование, его непрерывно обдувают воздухом. Его подают вентиляторы двигатель-генератора. Вследствие этого теплый воздух попадает в салон, что приводит к повышению температуры.
Справка
Как отапливаются трамваи и троллейбусы МУП "Горэлектротранс":
- при температуре наружного воздуха ниже 0°С включается штатное отопление салона;
- при температуре ниже минус 15°С — штатное и дополнительное отопление,
- при температуре воздуха выше 1°С все отопление салона отключается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.