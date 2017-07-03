В мэрии объяснили, почему в барнаульском электротранспорте в жару работают печки

В устаревших моделях трамвайных вагонов (типа Т3) и троллейбусов (ЗиУ-9) установлена реостатно-контакторная система управления. При работе ускорителя (в трамвайных вагонах) и пуско-тормозных сопротивлениях (в троллейбусах), которые находятся в средней части кузова, в реостатах выделяется большое количество тепла. Чтобы из-за этого не перегревалось электромеханическое оборудование, его непрерывно обдувают воздухом. Его подают вентиляторы двигатель-генератора. Вследствие этого теплый воздух попадает в салон, что приводит к повышению температуры.