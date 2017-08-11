В микрорайоне Затон и селе Лябяжье продолжается ремонт дорог

Рабочие продолжают ремонт дорог Лебяжинской сельской администрации и территориального управления микрорайона Затон, сообщает barnaul.org.
На грейдирование дорог поселка Центральный и села Лебяжье уже ушло 40 тонн материалов. Рабочие отремонтировали улицу Рассветную, Полевую, Столичную, Мурманскую, Мира (в границах домов №19-35), Строителей (в границах домов №8-32), а также проезды от улицы Мира до Тополиной и от Целинной, 1 до Проектной, 100. Также полотно выравняли в микрорайоне Затон на улице Кольцова и 2-ой Озерной.
Кроме того, по программе "Ремонт дорог сельских, поселковых территорий микрорайонов индивидуальной жилой застройки" рабочие уже приступили к ремонту улицы Целинная (в границах домов №9-16) в поселке Центральный.
Александр Ельников, директор спортивной школы "Рубин" проинспектировал ход работ. В беседе с barnaul.org он отметил, что подготовительные работы ведутся в соответствии со всеми нормами.
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