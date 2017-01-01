Как в Алтайском крае восстанавливается кредитование и каковы процентные ставки в банках

Как сообщили в министерстве экономического развития Алтайского края, объем кредитования работающими в регионе банками превысил уровень 2015 года на 10,1%. В целом по России кредитование восстанавливается медленнее: там объем вновь выданных кредитов был лишь на 6,7% больше, чем в прошлом году.

Юрлица и индивидуальные предприниматели взяли кредиты на 152,6 млрд. рублей (из них малый и средний бизнес на 66,2 млрд). Это тоже выше уровня 2015 года (147 млрд и 55,8 млрд), но пока ниже уровня 2014-го (194,86 млрд и 84,9 млрд). Что неудивительно: 2015 год был провальным после того, как ЦБ в декабре 2014 года поднял ключевую ставку до 17%

В краевом министерстве экономического развития обращают внимание на то, что рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса в крае в 2016 году (118,8%) выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (114,1%). Причем в целом по России объемы кредитования продолжают снижаться (в 2016 году на 2,9%).

В отраслевом разрезе наибольший рост отмечен в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг — на 31,8% (сфера включает продажу недвижимости, деятельность по обслуживанию зданий и сооружений и др.), обрабатывающих производствах (на 27,7%), оптовой и розничной торговле (на 20,3%) и сельском хозяйстве (на 12,6%).

Восстанавливается и кредитование физлиц: в 2016 году в крае были выданы кредиты на 85 млрд рублей, что тоже выше уровня 2015 года (на 23,4%). По договорам ипотечного жилищного кредитования получены кредиты на 17,1 млрд. рублей, это на 28,2% выше, чем в предыдущем году. До уровня 2014 года эти показатели еще не дотягивают: 116,14 млрд рублей и 21,18 млрд.

Одной из причин восстановления кредитования, как мы уже сообщали, является постепенное смягчение его условий в банках и, в частности, снижение процентных ставок. В декабре 2016 года средневзвешенные процентные ставки составили 14,4% (кредиты до года) и 12,4% (свыше года). В декабре 2015 года они были выше — 16,4% и 14,6%.

А средневзвешенные ставки по кредитам для граждан в декабре 2016 года тоже снизились до 17,3% (кредиты сроком до года) и 15,9% (более года). Средневзвешенная процентная ставка по договорам ипотечного жилищного кредитования за год снизилась с 13,5% до 12,7%.

Но, очевидно, понижение ставок — не единственный мотив для выбора финансового учреждения. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Алтайском крае общий объем действующих займов у микрофинансовых институтов (МФО, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды) в течение 2016 года увеличивался весьма динамично. И если в третьем квартале объем возрос на 25%, то в четвертом уже на 27%. При этом процентные ставки по займам в этих институтах намного выше, чем в банкам.

Данные банковской статистики за 2014 год — из бюллетеня "Алтайского банковского союза", остальные предоставлены минэкономразвития края.