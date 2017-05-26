В Минкомсвязи подтвердили, что из-за "пакета Яровой" вырастут тарифы

"Если это дополнительные затраты операторов, то тарифы вырастут. На столько, на сколько будут утверждены требования. А требования будут утверждены на столько, чтобы рост тарифов не был значительным. Наверно, оптимально, если будет рост тарифов, к примеру, не выше уровня инфляции, условно. Оценку делать преждевременно", — поделился он своим мнением в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2017).

"Нам нужно сбалансировать так, чтобы это не приводило к серьезному росту тарифов. Когда техтребования будут финализированы, операторы смогут точно сказать по цифрам своих затрат и спрогнозировать рост тарифов", — уточнил Никифоров.

По его словам, в июне планируется определить параметры по срокам и составу хранения данных.

Никифоров также напомнил, что Минкомсвязь предлагает поэтапный запуск хранения данных. "То, что мы сейчас предлагаем, — это гибкий вариант, что у правительства есть полномочия, согласовывая позицию между связистами и силовиками, прорабатывать достаточно гибкий график запуска. Все понимают, что это достаточно проблематично в один день 1 июля развернуть в полном объеме по всей стране. То есть этапность будет", — продолжил министр.

Он добавил, что "закон вступит в силу, но этапность разворачивания будет определяться какими-то подзаконными актами, скорее всего, совместными приказами". "Этапность может быть, в том числе, региональная. По крайней мере, мы такое предложение вносим", — подвел итог он, пишет "Росбалт".

Справка

Вступающий в силу 1 июля 2018 года "закон Яровой" — пакет антитеррористических поправок, получивший неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, — год. И те, и другие должны будут хранить сроком до полугода аудиозаписи звонков, содержание переписки, изображения, звуки, видео и другую информацию, отправленную пользователями.