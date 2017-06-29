В Минобороны едко прокомментировали слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"

Генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о "красоте" нового британского авианосца "Королева Елизавета" и его превосходстве над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.
"Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего — сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — отметил Конашенков.
"Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок... В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, — противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", — указал представитель российского военного ведомства.
"С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота — в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника", — заметил Конашенков.
Ранее в интервью газете The Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что русские будут смотреть на крупнейший корабль королевского военно-морского флота Великобритании авианосец "Королева Елизавета" с завистью и восхищением... "Мы примем все возможные меры, чтобы убедиться, что они не приблизятся. Но они будут восхищаться им (новым авианосцем)", — считает британский министр, пишет bfm.ru.
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