В Минобороны едко прокомментировали слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"

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Сегодня, 12:38.
Политика

Генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о "красоте" нового британского авианосца "Королева Елизавета" и его превосходстве над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.

"Адмирал Кузнецов".
"Адмирал Кузнецов". Фото: минобороны.рф.

"Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего — сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — отметил Конашенков.

"Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок... В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, — противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", — указал представитель российского военного ведомства.

"С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота — в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника", — заметил Конашенков.

Ранее в интервью газете The Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что русские будут смотреть на крупнейший корабль королевского военно-морского флота Великобритании авианосец "Королева Елизавета" с завистью и восхищением... "Мы примем все возможные меры, чтобы убедиться, что они не приблизятся. Но они будут восхищаться им (новым авианосцем)", — считает британский министр, пишет bfm.ru.

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