В Минобороны опровергли информацию о гибели пяти росийских военных в Сирии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг появившуюся в СМИ информацию о гибели пяти российских военных в Сирии, сообщает "Интерфакс".
Генерал-майор назвал эти сведения фальшивкой и "очередным информационным вбросом".
"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", — подчеркнул генерал-майор.
Ранее ряд СМИ сообщили о гибели пяти российских военнослужащих. Отмечалось, что автомобиль с военными подорвался в 25 километрах к югу от Латакии, пишет Lenta.ru.
Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, развернув на базе Хмеймим авиабригаду особого назначения (в данный момент насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов). С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из "Исламского государства" и запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры", к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.
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