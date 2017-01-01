В Минобороны опровергли информацию о гибели пяти росийских военных в Сирии

Генерал-майор назвал эти сведения фальшивкой и "очередным информационным вбросом".

"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", — подчеркнул генерал-майор.

Ранее ряд СМИ сообщили о гибели пяти российских военнослужащих. Отмечалось, что автомобиль с военными подорвался в 25 километрах к югу от Латакии, пишет Lenta.ru.

Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, развернув на базе Хмеймим авиабригаду особого назначения (в данный момент насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов). С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из "Исламского государства" и запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры", к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.