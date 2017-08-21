В Минтрансе рассказали об ужесточении ответственности за задержки авиарейсов

"Проанализируем причины в разрезе каждой из компаний и подготовим соответствующие предложения", - сказал Соколов. Надо будет учесть, что задержки рейсов были на фоне активного роста объема перевозок, отметил министр.



На данный момент массовых задержек рейсов, которые были у ряда авиакомпаний из-за отсутствия в парке резервных судов, нет, добавил он, пишет aex.ru.

16 июня Соколов заявил, что его министерство проведет проверку в отношении российской авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за срыва чартерной программы и накажет виновных. В этом же месяце эксперты подсчитали, что за неделю проблемы с рейсами "ВИМ-Авиа" в той или иной степени затронули около 10 тысяч пассажиров. Порядка 200 тысяч пассажиров могут пострадать из-за отмены чартерной программы "Вим-Авиа", отмечали в начале высокого сезона эксперта.

Сбои в графике полетов у перевозчика начались с 29 мая. Компания на несколько дней задерживала рейсы по регулярным направлениям, в Болгарию, Турцию, Грецию. "Вим-Авиа" также отменила большинство чартеров из Антальи на лето.

Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.