В Минтруде рассказали о значительном увеличении пенсий к 2030 году

Увеличение размера пенсии до уровня 2,5 прожиточных минимума до 2030 года запланировано в действующей пенсионной стратегии, сообщает life.ru.
Такое заявление сделал замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. Притом этот показатель не будет изменяться, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в России.
"Пенсионная стратегия, принятая в конце 2012 года, там совершенно чёткие запланированные до 2030 года показатели, если не ошибаюсь, это достижение более 2,5 прожиточных минимума пенсионером по размеру пенсии, — сказал Алексей Вовченко на конференции "Общество для всех возрастов".
Экономическая ситуация в России вынуждала ведомство принимать ряд непопулярных решений. Однако процесс пенсионных накоплений продуман в законе таким образом, что запланированное увеличение пенсии должно неизбежно случиться к 2030 году.
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