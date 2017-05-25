В Минусинске в бане застрелили главного редактора газеты

Тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в бане во дворе частного дома.

Издание "Среда 24" пишет, что речь идет о журналисте Дмитрии Попкове. По одной из версий, причиной убийства могла стать его профессиональная деятельность, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. По словам источника издания, Попкова могли убить из пистолета с глушителем. В теле журналиста нашли пять следов от пуль, пишет издание 19rus.info.

Лозунг издания "Тон-М" — "мы пишем то, о чем молчат другие". По данным "Среда 24", газета периодически попадала "в поле зрения властных структур и правоохранительных органов", в истории издания были "давление, судебные иски и обыски".

Как пишет 19rus.info, ранее Дмитрий Попков был депутатом горсовета Минусинска, но в 2012 году "его жизнь изменилась" — журналисту было предъявлено обвинение в избиении ребенка. Попков утверждал, что он невиновен, а уголовное дело — повод убрать его из думы.

"Наша газета давно привыкла к тому, что многие чиновники считают нас костью в горле и пытаются всяческими методами заткнуть рот. До сих пор это не получилось ни у кого, включая горячо любимого горожанами прокурора. Чихать мы хотели на телефонные угрозы, запугивания обысками и допросами", — писал Дмитрий Попков на страницах своей газеты в 2016 году. Главный редактор издания утверждал, что власти волнуют "коррупционные составляющие, которые мы вскрываем", пишет znak.com.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).