В Млечном пути нашли материю из других галактик

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Сегодня, 06:31.
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Ученые из университета Чикаго считают, что Земля и Солнечная система могли зародиться вне галактик Млечного пути. Подтверждает эту гипотезу то, что почти половина материи звезд Млечного пути попала сюда из других галактик, сообщает телеканал "МИР24".

Космос.
Космос. Фото: открытые источники (CC0).

"Учитывая, как много материи Млечного Пути, из которой мы состоим, могло попасть сюда из других галактик, мы можем считать себя космическими путешественниками или межгалактическими мигрантами", — рассказал ученый Северо-Западного университета в Чикаго Даниэль Англес-Алказар.

Он добавил, что история происхождения Солнечной системы и человечества может быть гораздо менее локальной, чем считается в настоящее время.

Ученые считают, что ближайшие соседи регулярно приближаются к нашей галактике. В такие периоды Млечный Путь перехватывает у них часть темной материи в результате чего карликовые галактики распадаются и превращаются в звездные ленты.

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