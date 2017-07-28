В Млечном пути нашли материю из других галактик

"Учитывая, как много материи Млечного Пути, из которой мы состоим, могло попасть сюда из других галактик, мы можем считать себя космическими путешественниками или межгалактическими мигрантами", — рассказал ученый Северо-Западного университета в Чикаго Даниэль Англес-Алказар.

Он добавил, что история происхождения Солнечной системы и человечества может быть гораздо менее локальной, чем считается в настоящее время.

Ученые считают, что ближайшие соседи регулярно приближаются к нашей галактике. В такие периоды Млечный Путь перехватывает у них часть темной материи в результате чего карликовые галактики распадаются и превращаются в звездные ленты.