В 15,9 млрд рублей обойдется бюджету работа президента РФ

208
Сегодня, 08:54.
Экономика

В 2018 году на организацию работы президента России из федерального бюджета будет выделено 15,945 млрд рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на проект российского бюджета на 2018–2020 годы.

В 2016 году Путин подарил Медведеву картину "В цеху".
В 2016 году Путин подарил Медведеву картину "В цеху". Фото: kremlin.ru.

На администрацию главы государства из казны выделят 9,626 млрд рублей, а управление делами президента получит 5,002 млрд рублей.

Всего на функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований в следующем году в бюджете заложено 15,938 млрд рублей. 

Бюджет Совета Федерации заложен в размере 5,523 млрд рублей. На членов Совета Федерации и их помощников выделят 2,148 млрд рублей. Госдума в следующем году получит 10,415 млрд рублей бюджетных денег. На депутатов Госдумы и их помощников в 2018 году предусмотрены расходы в размере 5,263 млрд рублей, пишет znak.com.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров