В 15,9 млрд рублей обойдется бюджету работа президента РФ

В 2018 году на организацию работы президента России из федерального бюджета будет выделено 15,945 млрд рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на проект российского бюджета на 2018–2020 годы.
На администрацию главы государства из казны выделят 9,626 млрд рублей, а управление делами президента получит 5,002 млрд рублей.
Всего на функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований в следующем году в бюджете заложено 15,938 млрд рублей.
Бюджет Совета Федерации заложен в размере 5,523 млрд рублей. На членов Совета Федерации и их помощников выделят 2,148 млрд рублей. Госдума в следующем году получит 10,415 млрд рублей бюджетных денег. На депутатов Госдумы и их помощников в 2018 году предусмотрены расходы в размере 5,263 млрд рублей, пишет znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.