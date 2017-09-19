В 15,9 млрд рублей обойдется бюджету работа президента РФ

На администрацию главы государства из казны выделят 9,626 млрд рублей, а управление делами президента получит 5,002 млрд рублей.

Всего на функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований в следующем году в бюджете заложено 15,938 млрд рублей.

Бюджет Совета Федерации заложен в размере 5,523 млрд рублей. На членов Совета Федерации и их помощников выделят 2,148 млрд рублей. Госдума в следующем году получит 10,415 млрд рублей бюджетных денег. На депутатов Госдумы и их помощников в 2018 году предусмотрены расходы в размере 5,263 млрд рублей, пишет znak.com.