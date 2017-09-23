Ребенок-гигант родился в многодетной семье из Новосибирска

Малыш весом почти 5,7 килограмма и ростом 60 сантиметров родился в Новосибирске. Ребенок настолько велик, что не помещается в пеленки, сообщает ТАСС.
Мальчик родился 19 сентября, его назвали Дмитрием. Маму малыша уже выписали из больницы. Она и ребенок чувствуют себя хорошо.
Секретарь больницы сообщила ТАСС, что в семье это четвертый ребенок. Все ребятишки были крупными, но не настолько — 4200, 4500. Этот малыш побил все рекорды — 5670, 60 сантиметров. Он на 10 сантиметров больше нормы и не помещается в пеленки.
Руководитель отдела акушерства и гинекологии больницы признался, что впервые за 6 лет работы столкнулся с настолько крупным ребенком.
Такие дети рождаются крайне редко: один случай на тысячу.
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