Ребенок-гигант родился в многодетной семье из Новосибирска

Мальчик родился 19 сентября, его назвали Дмитрием. Маму малыша уже выписали из больницы. Она и ребенок чувствуют себя хорошо.

Секретарь больницы сообщила ТАСС, что в семье это четвертый ребенок. Все ребятишки были крупными, но не настолько — 4200, 4500. Этот малыш побил все рекорды — 5670, 60 сантиметров. Он на 10 сантиметров больше нормы и не помещается в пеленки.

Руководитель отдела акушерства и гинекологии больницы признался, что впервые за 6 лет работы столкнулся с настолько крупным ребенком.

Такие дети рождаются крайне редко: один случай на тысячу.