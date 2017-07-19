В мобильном приложении "Сбербанк Бизнес Онлайн" появились новые возможности

Кроме того, пользователи мобильного приложения могут увидеть доступную сумму овердрафта. Она отображается на обновлённых "карточках" счетов в верхней части экрана.

В приложении появилась информация по наложенным на счета арестам и ограничениям, а именно название органа, наложившего арест, а также сумма.

Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов в различных форматах для быстрого формирования платёжных поручений. В дополнение к этому появилась функция сканирования, распознавания и автоматического заполнения платёжного поручения по QR-коду на счёте.

Кроме того, "Сбербанк Бизнес Онлайн" теперь адаптирован с помощью технологии VoiceOver для людей с нарушениями зрения. Разработчики приложения собирают отзывы пользователей об их опыте использования этой функции. Отправить свои впечатления и предложения можно на beta-msbbol@sberbank.ru.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.