В Монако выставили на продажу "часы Путина" за 1 млн долларов

Онлайн-магазин премиум-класса Hodinkee предложил, что часы стоимостью около 1 млн долларов принадлежат президенту России.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал сообщения о продаже часов президента фейком.

Но в компании Monaco Legends настаивают на том, что в документах указано именно это имя. "В 99,9% случаев в гарантийном паспорте Pathek Philippe указано имя фактического покупателя часов и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека. Такими являются случаи, когда часы приобретаются в подарок. Но у официального дистрибьютора должны быть необходимые подтверждения того, что именно указываемой персоне часы будут переданы в качестве подарка", — заявили в аукционном доме.

Издание делает вывод, что у компании Pathek Philippe были подтверждения того, что часы будут подарены Владимиру Путину.

В компании Monaco Legends заявили, что модель "часов Путина" очень редкая, ее производят ограниченными партиями, их можно купить лишь по спецзаказу по запросу особенных клиентов. Модель имеет платиновый корпус, вечный календарь, золотой циферблат. Их стоимость составляет 900 тыс.—1,5 млн евро. Лот будет выставлен на торги на аукционе 19 июля, пишет znak.com.