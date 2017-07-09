В Монголии оппозиционер одержал победу на президентских выборах

Имя нового президента Монголии стало известно только после второго тура выборов. В первом никто из трех кандидатов не набрал более половины голосов избирателей. Всего явка на выборы составила 60,9%.

До этого страной руководил Цахиагийн Элбэгдорж. Сейчас он не мог баллотироваться, так как отработал уже два срока.

Поздравления новому монгольскому президенту уже передал президент России Владимир Путин.