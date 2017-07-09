В Монголии оппозиционер одержал победу на президентских выборах

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Сегодня, 17:17.
Политика

Халтмаагийн Баттулга стал новым президентом Монголии. На выборах он набрал 50,6% голосов избирателей. Примечательно, что Баттулга - кандидат от оппозиционной Демократической партии, уточняет Лента.ру. Он опередил лидера крупнейшей парламентской Монгольской народной партии.

Монголия.
Монголия. Фото: "Плот".

Имя нового президента Монголии стало известно только после второго тура выборов. В первом никто из трех кандидатов не набрал более половины голосов избирателей. Всего явка на выборы составила 60,9%.

До этого страной руководил Цахиагийн Элбэгдорж. Сейчас он не мог баллотироваться, так как отработал уже два срока.

Поздравления новому монгольскому президенту уже передал президент России Владимир Путин.

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