В московском подъезде киллер застрелил женщину-адвоката

По версии следствия, вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе киллер не менее двух раз выстрелил в женщину и скрылся. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство") и ч.1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Личность убитой установлена, это адвокат Наталья Вавилина, член Адвокатской палаты Москвы. На месте работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР, пишет Lenta.ru.

Киллер тщательно готовился к преступлению. Заметая следы, он сжег камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, сообщает РЕН ТВ.

Соседи Вавилиной рассказали, что в доме на Алтуфьевском шоссе она проживала давно, но ни с кем не общалась. По словам Руслана Айсина, на работу и обратно юриста отвозила машина, одну ее на улице никто не видел.

Собеседник отметил, что на вид Вавилиной было около 40 лет, одевалась она скромно, вела активный образ жизни: "Такой человек –пришла-ушла. Всегда хорошо выглядела. Молодая, хорошая... У нее своя жизнь была", пишут dni.ru.

В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность погибшей.