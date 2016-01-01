В московском ресторане устроили драку с поножовщиной

Конфликт произошел в ночь на 24 декабря в заведении на шоссе Энтузиастов. Один из участников потасовки получил ножевое ранение, сообщает ТАСС в правоохранительных органах. Раненый доставлен в больницу.

В пресс-службе полиции подтвердили эту информацию. Пострадавшего уже отпустили из больницы. Начата проверка.