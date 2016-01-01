В московском торговом центре насмерть забили иностранца

В торговом центре "Москва" в столичном районе Люблино обнаружили тело иностранца, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Труп, предположительно, гражданина Китая был найден вечером в четверг, 22 декабря. По данным собеседника агентства, его до смерти избили трое неизвестных. На них был черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы, пишет Lena.ru.
В то же время, по данным источника "Интерфакса", погибший был японцем, а его тело было обнаружено около ТЦ.
Однако сообщение о том, что трое неизвестных до смерти избили гражданина Японии на юго-востоке Москвы, не поступало в полицию, пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
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