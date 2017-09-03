В московской клинике умер бывший мэр Владивостока Черепков

2 сентября бывший мэр Владивостока Виктор Черепков скончался в Центральной клинической больнице в Москве.
На протяжении нескольких месяцев он находился в отделении паллиативной медицины в Центральной клинической больнице в Москве. Друзья политика сообщали также, что некоторое время он провел в отделении психиатрии, где оказался якобы из-за отказа от лечения.
"Он хотел, чтобы его похоронили во Владивостоке, поэтому, исполняя его волю, мы планируем организовать с родственниками прощание в Москве, а потом во Владивостоке. У него была онкология, но последние два месяца началось ухудшение", — цитирует РБК сына Виктора Черепкова Владимира.
Заместитель лидера незарегистрированной партии "Свобода и Народовластие" Александр Меркулов уточняет, что тело Черепкова будет кремировано, и во Владивосток будет перевезен его прах, пишет primamedia.ru.
Справка
Виктор Иванович Черепков родился 16 апреля 1942 года в селе Казинка Скопинского района Рязанской области в многодетной семье. После окончания училища он поступил во флот, закончил службу в звании капитана первого ранга в 1993 году.
В 1990 году Черепков стал депутатом Приморского краевого совета, три года спустя был избран мэром Владивостока.
После избрания на должность мэра у Черепкова начался затяжной конфликт с возглавлявшим тогда администрацию Приморского края Евгением Наздратенко. В 1994 году его обвинили в получении взятки, чиновника отстранили от должности мэра. Черепков отказался покинуть свой кабинет, после чего мэрию взял штурмом ОМОН. Через полгода дело против мэра было закрыто за отсутствием состава преступления.
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