В Москве арестовали бизнесмена, пытавшегося отсудить деньги у главы Сбербанка

В Москве суд отправил под арест — до 7 июля — экс-владельца компании "Павловскгранит" Сергея Пойманова, обвиняемого в злоупотреблениях.
Ранее мужчина пытался отсудить у Сбербанка и его председателя правления Германа Грефа 750 млн долларов.
Следователи считают его виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК), пишет "Коммерсант". Пойманов подозревается в размытии доли компании "Павловскгранит-Инвест" в уставном капитале кипрского офшора. Якобы фирма шесть лет назад умышленно потеряла контроль над акциями на 760 млн рублей.
Общая потеря предприятия от действий Пойманова составила 930 млн рублей, после чего в 2012 году фирму признали банкротом. При этом сам бизнесмен уверял, что в 2008 году Сбербанк выдал ему кредит в размере 5,1 млн рублей на покупку им доли партнера. Спустя год компания Пойманова не смогла обслуживать долг, тогда банк предложил рефинансировать его по более низкой ставке, продав 51% предприятия Сбербанку.
Пойманов с предложением не согласился, после чего руководство банка потребовало вернуть оставшийся долг. Затем, по словам арестованного, все права требования задолженности передали в "Сбербанк капитал", продавший доли в "Павловскграните" с молотка, пишет ura.ru.
В Сбербанке от комментариев воздержались. При этом отметим, что ранее Герман Греф называл подачу иска новым способом ухода от ответственности.
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