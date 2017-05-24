В Москве арестовали бизнесмена, пытавшегося отсудить деньги у главы Сбербанка

Ранее мужчина пытался отсудить у Сбербанка и его председателя правления Германа Грефа 750 млн долларов.

Следователи считают его виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК), пишет "Коммерсант". Пойманов подозревается в размытии доли компании "Павловскгранит-Инвест" в уставном капитале кипрского офшора. Якобы фирма шесть лет назад умышленно потеряла контроль над акциями на 760 млн рублей.

Общая потеря предприятия от действий Пойманова составила 930 млн рублей, после чего в 2012 году фирму признали банкротом. При этом сам бизнесмен уверял, что в 2008 году Сбербанк выдал ему кредит в размере 5,1 млн рублей на покупку им доли партнера. Спустя год компания Пойманова не смогла обслуживать долг, тогда банк предложил рефинансировать его по более низкой ставке, продав 51% предприятия Сбербанку.

Пойманов с предложением не согласился, после чего руководство банка потребовало вернуть оставшийся долг. Затем, по словам арестованного, все права требования задолженности передали в "Сбербанк капитал", продавший доли в "Павловскграните" с молотка, пишет ura.ru.

В Сбербанке от комментариев воздержались. При этом отметим, что ранее Герман Греф называл подачу иска новым способом ухода от ответственности.