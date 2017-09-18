В Москве госпитализировали Николая Караченцова

"Он поступил в первую нейрохирургию", — сообщили в больнице. Состояние актера не уточняется.

В 2005 году в ночь на 28 февраля Караченцов попал в серьезную аварию в Москве. Актер получил травму головы, около месяца пролежал в коме, перенес несколько операций, в том числе на мозге. На сцену он уже не вернулся.

27 февраля 2017 года Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья. Актера госпитализировали в подмосковную больницу с травмами, а на следующий день перевели в НИИ скорой помощи им.Склифосовского, где ему диагностировали гематому глазницы и было подозрение на сотрясение мозга.