В Москве госпитализировали Николая Караченцова

Актера Николая Караченцова госпитализировали в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в медицинском учреждении.
"Он поступил в первую нейрохирургию", — сообщили в больнице. Состояние актера не уточняется.
В 2005 году в ночь на 28 февраля Караченцов попал в серьезную аварию в Москве. Актер получил травму головы, около месяца пролежал в коме, перенес несколько операций, в том числе на мозге. На сцену он уже не вернулся.
27 февраля 2017 года Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья. Актера госпитализировали в подмосковную больницу с травмами, а на следующий день перевели в НИИ скорой помощи им.Склифосовского, где ему диагностировали гематому глазницы и было подозрение на сотрясение мозга.
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