В Москве госпитализирован писатель Эдуард Успенский

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Сегодня, 16:46.
Жизнь

Известный детский писатель Эдуард Успенский госпитализирован в одну из московских клиник, пишет Life.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

В последние дни его состояние ухудшилось из-за онкологического заболевания, которое у писателя выявили еще пять лет назад. В больнице медикам удалось стабилизировать состояние пациента, однако Успенский до сих пор находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Эдуард Успенский является одним из самых известных советских и российских писателей, именно он создал всеми любимых мультяшных героев — Чебурашку, крокодила Гену и старуху Шапокляк, пишет ura.ru.

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