В Москве госпитализирован писатель Эдуард Успенский

Известный детский писатель Эдуард Успенский госпитализирован в одну из московских клиник, пишет Life.
В последние дни его состояние ухудшилось из-за онкологического заболевания, которое у писателя выявили еще пять лет назад. В больнице медикам удалось стабилизировать состояние пациента, однако Успенский до сих пор находится под круглосуточным наблюдением врачей.
Эдуард Успенский является одним из самых известных советских и российских писателей, именно он создал всеми любимых мультяшных героев — Чебурашку, крокодила Гену и старуху Шапокляк, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.