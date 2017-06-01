В Москве госпитализирован писатель Эдуард Успенский

В последние дни его состояние ухудшилось из-за онкологического заболевания, которое у писателя выявили еще пять лет назад. В больнице медикам удалось стабилизировать состояние пациента, однако Успенский до сих пор находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Эдуард Успенский является одним из самых известных советских и российских писателей, именно он создал всеми любимых мультяшных героев — Чебурашку, крокодила Гену и старуху Шапокляк, пишет ura.ru.