В Москве госпитализирован режиссер Виктор Мережко

Режиссер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы в Москве, сообщает ТАСС.
"Он жив, госпитализирован в нейрохирургию Боткинской больницы, у нас крайне мало информации", — сказал источник агентства.
"У нас нет никакой информации, сами не можем до Маши (Марии Мережко, дочери режиссера) дозвониться", — сказала директор Дома кино Елена Цуканова, пишет bfm.ru.
Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. Его дебютом в качестве сценариста в полнометражном кино стал детский фильм "Тигры на льду" (1971). Всего по сценариям Мережко снято более 50 фильмов и сериалов.
В июле 2017 года Народный артист России Виктор Мережко посетил Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".
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