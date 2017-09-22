В Москве госпитализирован режиссер Виктор Мережко

"Он жив, госпитализирован в нейрохирургию Боткинской больницы, у нас крайне мало информации", — сказал источник агентства.

"У нас нет никакой информации, сами не можем до Маши (Марии Мережко, дочери режиссера) дозвониться", — сказала директор Дома кино Елена Цуканова, пишет bfm.ru.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. Его дебютом в качестве сценариста в полнометражном кино стал детский фильм "Тигры на льду" (1971). Всего по сценариям Мережко снято более 50 фильмов и сериалов.

В июле 2017 года Народный артист России Виктор Мережко посетил Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае".