В Москве госпитализирована актриса Ольга Остроумова

Известная советская и российская актриса Ольга Остроумова попала в одну из московских клиник, сообщает телеканал РЕН ТВ, со ссылкой на свои источники.
Обратиться за помощью к медикам 69-летнюю артистку вынудила сильная боль в коленном суставе. В ходе лечения у нее случился приступ стенокардии. В настоящее время 69-летняя актриса проходит обследование.
При этом сама Ольга Михайловна заверила представителей прессы, что с ней все хорошо, пишет informing.ru.
Актриса Ольга Остроумова стала известной после роли школьницы в фильме "Доживем до понедельника". Также актриса играла в таких фильмах как "А зори здесь тихие", "Любовь земная", "Судьба", в сериале "Не родись красивой" и многих театральных постановках. Но самой большой своей творческой удачей в кино она считает роль в киноленте "Василий и Василиса".
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