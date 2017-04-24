В Москве госпитализирована актриса Ольга Остроумова

Обратиться за помощью к медикам 69-летнюю артистку вынудила сильная боль в коленном суставе. В ходе лечения у нее случился приступ стенокардии. В настоящее время 69-летняя актриса проходит обследование.

При этом сама Ольга Михайловна заверила представителей прессы, что с ней все хорошо, пишет informing.ru.

Актриса Ольга Остроумова стала известной после роли школьницы в фильме "Доживем до понедельника". Также актриса играла в таких фильмах как "А зори здесь тихие", "Любовь земная", "Судьба", в сериале "Не родись красивой" и многих театральных постановках. Но самой большой своей творческой удачей в кино она считает роль в киноленте "Василий и Василиса".