В Москве из окна Минюста выпал человек

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Сегодня, 14:52.
Происшествия

В центре Москвы из окна здания министерства юстиции России выпал человек, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

Мужчина у окна.
Мужчина у окна. Фото: СС0.

"Из окна здания министерства юстиции РФ, расположенного на ул. Житная, д. 14, выпал человек. От полученных травм он скончался", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минюста РФ агентству информацию не прокомментировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося, также устанавливается личность погибшего. Следователи опрашивают очевидцев происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Проводится доследственная проверка.

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