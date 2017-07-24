В Москве из окна Минюста выпал человек

"Из окна здания министерства юстиции РФ, расположенного на ул. Житная, д. 14, выпал человек. От полученных травм он скончался", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минюста РФ агентству информацию не прокомментировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося, также устанавливается личность погибшего. Следователи опрашивают очевидцев происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Проводится доследственная проверка.