В Москве из окна Минюста выпал человек

В центре Москвы из окна здания министерства юстиции России выпал человек, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
"Из окна здания министерства юстиции РФ, расположенного на ул. Житная, д. 14, выпал человек. От полученных травм он скончался", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Минюста РФ агентству информацию не прокомментировали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося, также устанавливается личность погибшего. Следователи опрашивают очевидцев происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Проводится доследственная проверка.
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