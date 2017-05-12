В Москве могут арестовать резиденцию американского посла

Доступ к дипмиссии был ограничен в последние дни президентства Барака Обамы. Москва тогда не стала отвечать взаимными мерами.

Как утверждает издание, под арест могут попасть резиденция американского посла в Москве, известная как Спасо-Хаус, здание англо-американской школы и другие объекты американской госсобственности.

Григорий Трофимчук,

первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития:

Россия ни в коем случае не желает обострять сама со своей стороны отношения с новой администрацией США и пытается действовать в этом плане крайне осторожно там, где повела бы себя более резко при предыдущем президенте США Обаме, чуя характер Трампа. Максимум, что может сделать сейчас Москва, это мягкое предупреждение в адрес Вашингтона с надеждой, что это сработает и не надо будет втягиваться в ненужные сейчас обострения еще и по этой линии. Для Трампа эта тема является, естественно, дополнительным предметом торга, это его устраивает, тем более удобным предметом, что эти здания были заблокированы, как известно, не при Трампе, а еще при президенте Обаме. В любом случае вопрос с зеркальным ходом России будет откладываться до встречи Путина с Трампом, когда бы она ни состоялась. Во всяком случае, летом это должно произойти. Москва может ответить по-разному, если не будет какой-то договоренности, и тогда даже простая дипломатическая шаблонная высылка нескольких американских дипломатов из Москвы будет воспринята новым Белым домом совсем не так, как это было раньше. Не исключаю, что Москву намеренно толкают на резкий ответ еще и в этой сфере.

В конце прошлого года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Американские власти также закрыли доступ россиянам к так называемым загородным дачам постоянного представительства России в Нью-Йорке и в Вашингтоне.

В российском МИД тогда заявили, что администрация Обамы нарушила международное право, пойдя на фактическую экспроприацию российской госсобственности. Президент Владимир Путин решил воздержаться от ответных мер, по мнению наблюдателей, с целью в дальнейшем договориться с Дональдом Трампом. Однако руки новой администрации на российском направлении оказались связаны в результате череды скандалов о связях приближенных Трампа с Москвой, пишет bfm.ru.