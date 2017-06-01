В Москве мужчина пытался перебросить через забор СИЗО 84 телефона

В Москве задержали мужчину, который пытался забросить на территорию следственного изолятора "Матросская тишина" пакеты с мобильными телефонами.
"31 мая сотрудники УФСИН задержали жителя Подмосковья, пытавшегося через забор перебросить на территорию СИЗО № 1 пакеты с мобильными телефонами. В руках у него была черная сумка с несколькими пакетами и коробкой, полными телефонов. Ни одного из них перебросить через забор мужчине не удалось, он был вовремя задержан. В ходе досмотра оперативники обнаружили и изъяли 84 сотовых телефона и 14 SIM-карт", — сказал представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
По его словам, оперативную информацию о грядущей попытке доставить телефоны в СИЗО сотрудники ФСИН узнали заранее, пишет "Росбалт".
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