В Москве мужчина ранил из ружья пятерых человек, в том числе, трех полицейских

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Сегодня, 11:52.
Происшествия

Мужчина ранил на западе Москвы из охотничьего ружья двух молодых людей, а также трех сотрудников полиции, пытавшихся его задержать, сообщает ТАСС.

Ружье.
Ружье. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Мужчина оказал сопротивление и ранил из охотничьего ружья троих оперативников. После этого он укрылся в квартире.

Представители коммунальных служб сообщили, что в результате стрельбы также ранены двое их работников, вызванных в дом №22 по Ельнинской улице для вскрытия двери.

Стрелок укрылся в квартире на 7 этаже 9-этажного дома. На место ЧП для его задержания вызваны дополнительные наряды полиции и Росгвардия.

Эвакуация жильцов из дома не проводилась, до ближайших жилых домов 100-150 метров. Сотрудники полиции оцепили место ЧП и огородили проезд к дому. Дежурят несколько бригад скорой помощи, аварийная служба Мосгаз и спасатели, пишет bfm.ru.

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