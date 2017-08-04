В Москве мужчина с топором укусил сотрудника Росгвардии

Инцидент произошел 3 августа на улице Академика Комарова в Северо-Восточном административном округе столицы. В дежурную часть отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о том, что мужчина с топором в руках угрожает расправой прохожим.

По указанному адресу прибыли сотрудники группы задержания. Патрульные попытались обезоружить гражданина, однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из правоохранителей за руку.

В итоге сотрудники Росгвардии обезоружили дебошира. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему сотруднику медицинская помощь оказана на месте, пишет trud.ru.

Агентство "Москва" уточняет, что задержанный — 42-летний москвич. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.