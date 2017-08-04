В Москве мужчина с топором укусил сотрудника Росгвардии

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве вооруженного топором мужчину, который угрожал прохожим, сообщается на сайте Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ (Росгвардии).
Инцидент произошел 3 августа на улице Академика Комарова в Северо-Восточном административном округе столицы. В дежурную часть отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о том, что мужчина с топором в руках угрожает расправой прохожим.
По указанному адресу прибыли сотрудники группы задержания. Патрульные попытались обезоружить гражданина, однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из правоохранителей за руку.
В итоге сотрудники Росгвардии обезоружили дебошира. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему сотруднику медицинская помощь оказана на месте, пишет trud.ru.
Агентство "Москва" уточняет, что задержанный — 42-летний москвич. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
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