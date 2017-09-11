В Москве на выборах кандидат от "Яблока" покусал членов избиркома

Кандидат от "Яблока" покусал членов участковой избирательной комиссии и был удален силами сотрудников. Случаем занялись сотрудники правоохранительных органов.

Горбунов рассказал и о подозрительном случае в Марьино. Пришли сведения о голосовании по разнарядке, поскольку группа из пяти человек в сопровождении наблюдателей фотографировалась у стенда УИК. Но выяснилось, что после голосования семья на память решила сфотографироваться рядом с плакатом с кандидатом. Горбунов добавил, что это "тут же выкладывается в интернет, как голосование группой". "Хорошо, бдительность", — пошутил глава Мосгоризбиркома, пишет bfm.ru.