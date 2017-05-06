В Москве накануне Дня Победы будет гололёд и пойдёт снег

Роман Вильфанд,

директор Гидрометцентра РФ:

Мы выпускаем предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на то, что сейчас в Москве достаточно теплая погода, уже завтра ситуация начнет меняться, а 8 мая под влиянием циклона мы прогнозируем сильный заток холодных воздушных масс, который приведет к длительным интенсивным осадкам.

Как сообщил главный синоптик страны, 8 мая и в ночь на 9 мая может выпасть половина месячной нормы осадков. Скорее всего из-за понижения температуры это будет снег. Кроме того, ожидается сильный ветер - 15-20 м/с, в ночные и утренние часы - гололедица, налипание мокрого снега на провода.

Роман Вильфанд,

директор Гидрометцентра РФ:

Мы даже прогнозируем установление временного снежного покрова до 10 см. Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не сойдет к утру.

Но непогода, по словам метеоролога, придется в основном на понедельник и в ночь на вторник, а в День Победы погодные условия начнут постепенно улучшаться. Но 9 мая будет все-таки холодно (утром - от 0 до плюс 2, днем - до плюс 5-6), ветрено, вероятность осадков сохранится, хотя они ослабеют.