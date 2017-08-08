В Москве неизвестный вонзил шампур мужчине в живот

В Бирюлево вооруженный шампуром неизвестный напал на мужчину, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
6 августа обнаружили нетрезвого мужчину с колото-резаным ранением живота. Мужчину доставили в медучреждение.
"Сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу неизвестный ударил потерпевшего шампуром, причинив открытые проникающие ранения живота и повреждения внутренних органов. После этого злоумышленник скрылся", - пояснили в пресс-службе столичного главка МВД.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется розыск преступника.
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