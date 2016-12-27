В Москве парень задушил 12-летнего брата

В Москве в одной из квартир обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР). По подозрению в убийстве разыскивается 17-летний юноша.
Убийство произошло во вторник, 27 декабря. По предварительной информации, ребенка душили. "От полученных повреждений мальчик скончался на месте", — рассказали следователи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".
По подозрению в убийстве подростка разыскивается 17-летний молодой человек. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным РЕН ТВ, в преступлении подозревают брата погибшего. У подростка с матерью произошел конфликт, погибший ребенок решился вступиться за женщину. Тогда юноша задушил того пакетом, после чего скрылся. Всего в семье было трое детей.
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