В Москве парень задушил 12-летнего брата

Убийство произошло во вторник, 27 декабря. По предварительной информации, ребенка душили. "От полученных повреждений мальчик скончался на месте", — рассказали следователи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

По подозрению в убийстве подростка разыскивается 17-летний молодой человек. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным РЕН ТВ, в преступлении подозревают брата погибшего. У подростка с матерью произошел конфликт, погибший ребенок решился вступиться за женщину. Тогда юноша задушил того пакетом, после чего скрылся. Всего в семье было трое детей.