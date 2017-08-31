В центре Москвы певица Линда бросилась под грузовик вместе с сестрой

30 августа около 20.00 в центре Москвы на улице Каретный Ряд грузовик МАЗ наехал на Линду и ее племянницу Анну Вагнер. Водитель пытался скрыться, но его задержали сотрудники ГИБДД.

Пострадавшие доставлены в НИИ имени Склифосовского. У 39-летней певицы — ушибы спины и таза.

Светлана Львовна Гейман (настоящее имя Линды) рассказала, что грузовик ехал на них с племянницей, и вариантов, кроме как упасть под автомобиль, у них не было, пишет ura.ru.

"Мы шли вдвоём по пешеходному переходу, грузовик выехал непонятно откуда прямо на нас. У нас не было других вариантов, только под него упасть, мы сгруппировались и под него легли, он над нами проехал. Затем люди увидели, что он на углу развернулся проехал мимо этого перехода и скрылся", — заявила певица РЕН ТВ.

В полиции виновник ДТП рассказал, что не справился с управлением. В МВД опровергли сообщения ряда СМИ о том, что грузовик въехал в толпу, сделав это намеренно.

Грузовик МАЗ, сбивший пешеходов, перевозил строительные материалы для ремонтных работ. По этой причине большегруз оказался в центре Москвы.