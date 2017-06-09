В Москве под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева

Управление транспортной полиции по Центральному федеральному округу подтвердило этот факт. А в "скорой помощи" сообщили: "Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла", пишут "Известия".

Юлия Хрущева была не только внучкой, но и приемной дочерью бывшего бывшего первого секретаря ЦК КПСС. Никита Хрущев удочерил ее, после того как его сын, военный летчик Леонид Хрущев пропал без вести в 1943 году.