В Москве полицейские нашли вора по следам из игрушек

Из подъезда одного из домов Москвы исчезла новогодняя елка, украшенной шарами и гирляндами. Полицейские нашли похитителя по "горячим следам" из елочных игрушек. О курьезном происшествии РИА Новости рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк,

официальный представитель МВД России: Ночью злоумышленница похитила главный новогодний символ и отнесла в свой подъезд, растеряв по дороге часть елочных украшений. Именно благодаря следам из елочных игрушек полицейские установили подозреваемую в совершении преступления – ей оказалась 43-летняя местная жительница Полицейские изучили место преступления и установили, что к краже причастна соседка заявительницы. Полицейские изъяли у нее дерево и вернули владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Смотрите также