В Москве полицейские нашли вора по следам из игрушек

Из подъезда одного из домов Москвы исчезла новогодняя елка, украшенной шарами и гирляндами. Полицейские нашли похитителя по "горячим следам" из елочных игрушек. О курьезном происшествии РИА Новости рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ирина Волк,
официальный представитель МВД России:
Ночью злоумышленница похитила главный новогодний символ и отнесла в свой подъезд, растеряв по дороге часть елочных украшений. Именно благодаря следам из елочных игрушек полицейские установили подозреваемую в совершении преступления – ей оказалась 43-летняя местная жительница
Полицейские изучили место преступления и установили, что к краже причастна соседка заявительницы. Полицейские изъяли у нее дерево и вернули владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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