В Москве помощника прокурора задержали с белым порошком и синими таблетками

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Происшествия

В Москве рассматривается вопрос о возбуждении дела в отношении помощника прокурора Люберец Ильи Платонова, которого задержали в состоянии наркотического опьянения с белым порошком и таблетками.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В ночь на 25 сентября сотрудники ДПС на спецтрассе заметили подозрительную спортивную машину Audi. За рулем оказался 31-летний помощник Люберецкого городского прокурора Илья Платонов, сообщает "Росбалт".

Полицейский сочли, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Добровольно проходить экспертизу задержанный отказался.

Тогда на место были вызваны сотрудники ГСУ СК РФ по Москве. Они осмотрели салон машины и одежду прокурорского помощника и изъяли пластиковую бутылку с трубкой с порошкообразным веществом,  две таблетки бело-синего цвета, завернутые в обертку из-под жвачки, целлофановый сверток с белым порошком.

Все вещества направлены на экспертизу. По предварительным данным, они являются наркотиками.

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