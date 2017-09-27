В Москве помощника прокурора задержали с белым порошком и синими таблетками

В ночь на 25 сентября сотрудники ДПС на спецтрассе заметили подозрительную спортивную машину Audi. За рулем оказался 31-летний помощник Люберецкого городского прокурора Илья Платонов, сообщает "Росбалт".

Полицейский сочли, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Добровольно проходить экспертизу задержанный отказался.

Тогда на место были вызваны сотрудники ГСУ СК РФ по Москве. Они осмотрели салон машины и одежду прокурорского помощника и изъяли пластиковую бутылку с трубкой с порошкообразным веществом, две таблетки бело-синего цвета, завернутые в обертку из-под жвачки, целлофановый сверток с белым порошком.

Все вещества направлены на экспертизу. По предварительным данным, они являются наркотиками.