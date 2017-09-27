В Москве помощника прокурора задержали с белым порошком и синими таблетками

В Москве рассматривается вопрос о возбуждении дела в отношении помощника прокурора Люберец Ильи Платонова, которого задержали в состоянии наркотического опьянения с белым порошком и таблетками.
В ночь на 25 сентября сотрудники ДПС на спецтрассе заметили подозрительную спортивную машину Audi. За рулем оказался 31-летний помощник Люберецкого городского прокурора Илья Платонов, сообщает "Росбалт".
Полицейский сочли, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Добровольно проходить экспертизу задержанный отказался.
Тогда на место были вызваны сотрудники ГСУ СК РФ по Москве. Они осмотрели салон машины и одежду прокурорского помощника и изъяли пластиковую бутылку с трубкой с порошкообразным веществом, две таблетки бело-синего цвета, завернутые в обертку из-под жвачки, целлофановый сверток с белым порошком.
Все вещества направлены на экспертизу. По предварительным данным, они являются наркотиками.
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