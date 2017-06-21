В Москве пойманы вымогатели, заживо закопавшие бизнесмена на кладбище

Полицейские задержали в Москве троих подозреваемых в вымогательстве. Преступники заживо закопали на Люберецком кладбище бизнесмена Хикмета Салаева, требуя от него 30 миллионов рублей.
Двое их сообщников объявлены в международный розыск, еще один уехал в Дагестан.
По данным полиции, 21 апреля злоумышленники насильно вывезли предпринимателя, уроженца Азербайджана, на кладбище, избили его, а затем заживо закопали, оставив ему мобильный телефон. Мужчина смог дозвониться до младшего брата, который привез похитителям часть денег и отдал свой автомобиль BMW. После этого похитители указали, где закопан бизнесмен.
Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер. В больнице он пришел в себя и рассказал о случившемся полицейским. Как установили следователи, заказчиком преступления является криминальный авторитет по кличке Гулу. Сейчас он отбывает наказание в Азербайджане, пишет bfm.ru.
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