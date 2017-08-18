В Москве пропал без вести певец Евгений Осин

Известный советский эстрадный певец Евгений Осин пропал без вести. Его сестра обратилась с заявлением об исчезновении артиста.
Источник в правоохранительных органах сказал, что женщина накануне пришла в ОМВД по району Хорошево-Мневники, сообщил "МК". По ее словам, Осин вышел из своей квартиры в доме на улице Демьяна Бедного 15 августа и пропал.
Певец имеет большие проблемы со здоровьем из-за многолетнего алкоголизма.
Ранее сообщалось, что у звезды 1990-х годов Евгения Осина отказали ноги, пишет "Росбалт". Музыкант пояснил, что это произошло из-за проблем с позвоночником. "Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо — неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце", — рассказывал Осин порталу Starhit.
Евгений Осин известен по таким хитам, как "Плачет девушка в автомате", "Не верю", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица".
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