В Москве решили построить бомбоубежище в жилом комплексе

В Москве рядом с природно-историческим парком "Останкино" построят бомбоубежище вместимостью до 1500 человек.
Объект войдет в состав строящегося жилого многоэтажного комплекса, сообщает m24.ru.
"Проектом планировки предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест, где предусматривается размещение объекта гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV, общей емкостью 1500 человек", — говорится в документах Москомархитектуры.
В 2014 году на всей территории РФ была завершена работа по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Проверка показала, что большая часть фонда защитных сооружений времен СССР сохранена, и он может быть использован по назначению.
В Москве и ряде крупных городов основными защитными сооружениями являются бомбоубежища, расположенные в метро. Ранее заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко говорил, что бомбоубежища Москвы способны принять всех жителей столицы.
"В результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в Москве проведена инвентаризация помещений подземного города, что позволяет спланировать укрытие 100% населения города", — отметил Мищенко, пишет polit.ru.
Факт
Бомбоубежища IV класса считаются одними из самых легкозащищенных. Они выдерживают давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабляют воздействие радиации.
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