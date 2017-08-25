В Москве решили построить бомбоубежище в жилом комплексе

Объект войдет в состав строящегося жилого многоэтажного комплекса, сообщает m24.ru.

"Проектом планировки предполагается размещение подземного гаража на 790 машино-мест, где предусматривается размещение объекта гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV, общей емкостью 1500 человек", — говорится в документах Москомархитектуры.

В 2014 году на всей территории РФ была завершена работа по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Проверка показала, что большая часть фонда защитных сооружений времен СССР сохранена, и он может быть использован по назначению.

В Москве и ряде крупных городов основными защитными сооружениями являются бомбоубежища, расположенные в метро. Ранее заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко говорил, что бомбоубежища Москвы способны принять всех жителей столицы.

"В результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в Москве проведена инвентаризация помещений подземного города, что позволяет спланировать укрытие 100% населения города", — отметил Мищенко, пишет polit.ru.

Факт

Бомбоубежища IV класса считаются одними из самых легкозащищенных. Они выдерживают давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабляют воздействие радиации.