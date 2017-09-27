В Москве скончалась звезда сериала "Возвращение Мухтара"

37-летняя актриса случайно упала у себя дома и неудачно ударилась головой. После этого Юнникова была госпитализирована с обширным кровоизлиянием в мозг и находилась в коме.

У Натальи остался 11-летний сын, после несчастного случая его забрал бывший супруг артистки, пишет "МК".

Актриса какое-то время жила в Израиле, однако вернулась в Москву и фактически начала карьеру с чистого листа, пишет bfm.ru.

Наталья Юнникова родилась в 1980 году в Липецке. Окончила Высший театральный институт имени Щепкина. Несколько лет жила с мужем в Израиле, где вела развлекательные телевизионные программы. В Россию вернулась в 2007-м.

Помимо "Мухтара" сыграла в сериалах "И в горе, и в радости", "Кухня", "Огни большого города", "Паутина", "Ермоловы", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Диверсант 2: Конец войны" (роль "подружка бандитов"), "Татьянин день", сообщает rg.ru.