В Москве скончался актёр Георгий Тараторкин

В Москве на 73-м году жизни умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Актер умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в театре имени Моссовета.
Георгий Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".
С 1974 года актер служил в московском театре имени Моссовета. Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах, среди которых "Преступление и наказание", где он сыграл Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и других, а также в сериале "Не родись красивой".
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