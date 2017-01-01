В Москве скончался актёр Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".

С 1974 года актер служил в московском театре имени Моссовета. Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах, среди которых "Преступление и наказание", где он сыграл Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и других, а также в сериале "Не родись красивой".