В Москве скончался основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин

Народный артист РФ, основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, похороны Слободкина пройдут 10 августа.
Композитор, пианист, педагог Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В марте 1966 года он создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята". В 1974 году пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню "Арлекино", которую аранжировал и обработал Слободкин. С этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии.
В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина c камерным залом на 600 мест, пишет bfm.ru.
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